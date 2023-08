Winstsprong voor Crédit Agricole Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Crédit Agricole heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de resultaten zien aantrekken, nadat de inkomsten uit verzekeringen flink stegen. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de tweede bank van Frankrijk. In het afgelopen kwartaal werd een nettowinst geboekt van 2,0 miljard euro tegen 1,6 miljard euro een jaar eerder. De inkomsten stegen met 19 procent tot 6,68 miljard euro. De onderliggende opbrengsten werden aangejaagd door hogere verzekeringspremies. De vermogensbeheertak zag een instroom van 1,1 miljard euro, waardoor het totaal beheerde vermogen eind juni 2.205 miljard euro bedroeg, een stijging op jaarbasis van 2,9 procent. De bank verwelkomde 471.000 nieuwe retailklanten. Degroof Petercam In een separaat persbericht werd bekendgemaakt dat dochter Indosuez Wealth Management een meerderheidsbelang neemt in Degroof Petercam. De aankoop wordt uitgevoerd in partnerschap met CLdN, de referentieaandeelhouder van Degroof. “CLdN trad in 2011 toe tot het aandeelhouderschap van Degroof Petercam en trekt zijn participatie op tot ongeveer 20 procent”, zei voorzitter Christian Cigrang vrijdag in een toelichting. Bron: ABM Financial News

