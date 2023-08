Hogere start AEX voorzien in aanloop naar banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong meer dan een half procent in het groen.

Donderdag gaf de AEX nog 0,6 procent prijs op een slotstand van 770,07 punten. De hele week sloot de AEX al in het rood, waarbij opgeteld circa 3 procent werd prijsgegeven. Eind vorige week scherpte de hoofdindex juist nog zijn jaarrecord aan.

Beleggers kijken deze week vooral naar de oplopende rentevergoedingen op Amerikaanse staatsobligaties, waarvan de tienjarige variant vanochtend noteerde op een rentevergoeding van 4,18 procent, ofwel een stijging op weekbasis van meer dan 20 basispunten.

Het Amerikaanse begrotingstekort bedraagt dit jaar circa 5,8 procent, en de totale staatsschuld als percentage van de economie is ongeveer 113 procent. Woensdag kondigde het Ministerie van Financiën nog aan om volgende week voor 103 miljard dollar aan ‘Treasuries’ te plaatsen, om overheidstekorten te financieren.

De tegenvallende hoogte van de plaatsing kwam in de nasleep van een afwaardering van de kredietwaardigheid van de VS door kredietbeoordelaar Fitch. Die verlaagde de rating van AAA naar AA+, en die combinatie leidde tot nervositeit op de internationale aandelenbeurzen.

Naar aanleiding van de verlaging van de Amerikaanse kredietwaardigheid hebben twee voormalige ministers van financiën, Hank Paulson en Timothy Geithner, opgeroepen tot fiscale terughoudendheid. Zij menen dat de VS inderdaad te lang geprofiteerd heeft van een 'gratis lunch'.

Ondertussen bedragen de rentebetalingen voor de VS bijna 1.000 miljard dollar tegenover slechts 500 miljard dollar drie jaar geleden, toen de rente door corona op een historisch dieptepunt noteerde.

Wall Street koerste donderdagavond terughoudend in aanloop naar rapportages nabeurs van Apple en Amazon, en de hoofdindices gaven enkele tienden van een procent prijs.

Apple en Amazon

Apple verkocht het afgelopen kwartaal minder iPhones, maar de belangrijke terugkerende omzet uit diensten kwam dankzij meer dan 1 miljard betaalde abonnementen uit op een record. De nettowinst kwam in het derde kwartaal van het lopende boekjaar uit op bijna 19,9 miljard dollar, van 19,4 miljard dollar een jaar eerder, waar analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 18,8 miljard dollar. De winst per aandeel van 1,26 dollar was ook beter dan de 1,20 dollar die werd voorspeld door analisten.

Het aandeel van ’s werelds duurste bedrijf naar beurswaarde gemeten kent dit jaar een indrukwekkende opmars met een stijging van bijna 50 procent. Donderdag nabeurs daalde het aandeel in de elektronische handel evenwel twee procent.

Amazon steeg daarentegen nabeurs met maar liefst negen procent na het verpletteren van de winstverwachtingen.

Het operationele resultaat van Amazon kwam in het tweede kwartaal van 2023 uit op 7,7 miljard dollar, van 3,3 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Amazon rekende vooraf op een operationele winst van 2,0 tot 5,5 miljard dollar. Onder de streep resteerde voor Amazon een winst van 6,7 miljard dollar of 0,65 dollar per aandeel, waar analisten geraadpleegd door FactSet uitgingen van een nettowinst van 3,6 miljard dollar of 0,35 dollar per aandeel. Een jaar eerder kwam er nog een verlies van 2 miljard dollar in de boeken. Alle divisies van de e-commerce dienstverlener, met ook een grote cloud-divisie, lieten groei zien, met als uitschieter de inkomsten uit advertenties met een stijging op jaarbasis van 22 procent.

Azië, olie en banenrapport

In Azië winnen de Chinese beurzen vanochtend terrein met een winst voor de Hang Seng index in Hongkong van meer dan een procent. Sydney, Tokio en Seoel komen daarentegen amper van hun plaats.

De Amerikaans olie-future klimt daarnaast enkele tienden van een procent, na al een stijging van 2,6 procent in New York donderdagavond op een settlement van 81,55 dollar per vat.

Saoedi-Arabië is van plan om de vrijwillige productieverlaging van 1 miljoen vaten per dag, die in juli werd doorgevoerd en tot het einde van deze maand zou lopen, te verlengen tot en met september, werd donderdag bekend. Mogelijk wordt de productieverlaging ook na september gehandhaafd.

Dat is volgens analisten een verrassing. Verder zal Rusland de olie-export in september met 300.000 vaten per dag verlagen, meldden staatsmedia.

Vanmiddag om 14:30 uur wordt het Amerikaanse banenrapport over juli vrijgegeven, dat ook wel wordt beschouwd als ’s werelds belangrijkste macrocijfer vanwege het belang voor het monetaire beleid van de Federal Reserve.

Gerekend wordt op een banengroei van 200.000 in juli, wat vrijwel stabiel is ten opzichte van de maand ervoor. De werkloosheid in de VS zou ook stabiel zijn gebleven, op 3,6 procent, terwijl de loongroei vermoedelijk licht is afgenomen, tot 4,2 procent op jaarbasis.

Bedrijfsnieuws

De omzet van IMCD daalde in de eerste jaarhelft met 1 procent op jaarbasis van 2,32 miljard naar 2,29 miljard euro. In de eerste drie maanden was er nog een groei 5 procent. Aangepast voor wisselkoerseffecten steeg de omzet afgelopen halfjaar wel, met 1 procent. De operationele EBITA liep met 6 procent terug van 297 naar 280 miljoen euro. De marge daalde zo van 12,8 naar 12,2 procent.

Galapagos verwacht dit jaar minder omzet uit de verkoop van ontstekingsremmer Jyseleca dan eerder gemeld. Dit bleek donderdag nabeurs uit de halfjaarcijfers van het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf. Waar bij de jaarcijfers over 2022, die in februari verschenen, werd gerekend op een omzet van 140 tot 160 miljoen euro uit Jyseleca in 2023, is die prognose nu verlaagd naar 100 tot 120 miljoen euro.

Berenberg verhoogde het koersdoel voor ING van 16,50 naar 17,00 euro, bij handhaving van het Kopen advies. De Duitse zakenbank verlaagde daarnaast het koersdoel voor JDE Peet’s van 25,85 naar 25,40 euro, bij handhaving van het Houden advies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 verloor donderdag 0,3 procent op 4.501,89 punten, de Dow Jones index daalde 0,2 procent op 35.215,89 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 13.959,72 punten.