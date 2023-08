Crédit Agricole neemt meerderheidsbelang in Degroof Petercam Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Indosuez Wealth Management, een dochter van Crédit Agricole, neemt een meerderheidsbelang in Bank Degroof Petercam. Dit werd vrijdag bekendgemaakt. De aankoop wordt uitgevoerd in partnerschap met CLdN, de referentieaandeelhouder van Degroof. “CLdN trad in 2011 toe tot het aandeelhouderschap van Degroof Petercam en trekt zijn participatie op tot ongeveer 20 procent”, zei voorzitter Christian Cigrang vrijdag in een toelichting. Er werden verder geen financiële details gemeld. De impact van de transactie op de CET1-ratio van Crédit Agricole zal circa 30 basispunten zijn. Het rendement op de investering ligt volgens de tweede bank van Frankrijk in lijn met het eigen beleid. Op donderdag meldde persbureau Bloomberg op basis van uitspraken van ingewijden dat Crédit Agricole dicht bij een deal zou zijn, die Degroof zou waarderen op meer dan 1 miljard euro. Degroof heeft een totaal cliëntenvermogen van 71 miljard euro. De afronding van de overeenkomst tussen CA Indosuez Wealth en Degroof Petercam is onderworpen aan de goedkeuring van de relevante regelgevende instanties en mededingingsautoriteiten. De transactie zal naar verwachting in 2024 worden afgerond. Bron: ABM Financial News

