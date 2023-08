Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel JDE Peet's licht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft vrijdag het koersdoel voor JDE Peet's verlaagd van 25,85 naar 25,40 euro bij handhaving van het Houden advies. De analisten van de zakenbank hebben naar aanleiding van de kwartaalcijfers op woensdag een lichte aanpassing gedaan. Berenberg wijst op de negatieve invloed van de voorraadafbouw bij retailers op de omzet van JDE. De volumes en het marktaandeel in Europa stonden ook onder druk volgens Berenberg door meer promotie-activiteiten. Ook houden de analisten rekening met een waardevermindering van 185 miljoen euro als gevolg van het opnieuw in de markt zetten van het Jacobsmerk. Gezien de desinflatoire druk die in de tweede helft van het jaar wordt verwacht, gaf het management van JDE aan dat er verdere stapsgewijze prijsstijgingen zullen zijn, hoewel deze naar verwachting kleiner zullen zijn dan voorgaande ronden. De vooruitzichten voor groei blijven ongewijzigd, waarbij JDE nog altijd aan de bovenkant van de afgegeven outlook van 3 tot 5 procent autonome groei denkt uit te komen. Maar de aangepaste EBIT zal autonoom met enkele procenten stijgen óf dalen, waarschuwde JDE woensdag. Eerder ging JDE nog louter uit van een stijging met een laag enkelcijferig percentage, met daarbij een bescheiden stijging van de kosten. Het aandeel JDE Peet's sloot donderdag 0,4 procent lager op 26,72 euro. Bron: ABM Financial News

