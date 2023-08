Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft vrijdag het koersdoel voor ING verhoogd van 16,50 naar 17,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek uit een rapport van analist Hugh Moorhead. De analist wees op de gedaalde kosten bij ING en zegt dat de vooruitzichten alleen maar verbeteren. Volgens Berenberg biedt ING aandeelhouders een jaarlijks rendement van 17 procent, wat niet terug te zien is in de waardering, ondanks dat ING tegen een premie van 5 procent noteert. Moorhead verhoogde vrijdag zijn winsttaxaties voor ING voor dit jaar met 12 procent, omwille van hogere inkomsten en lagere voorzieningen voor kredietverliezen. Op dit moment koopt ING voor 1,5 miljard euro aan eigen aandelen in, en Berenberg verwacht dat bij de aankondiging van de cijfers over het derde kwartaal ING zal laten weten voor nog eens 1,5 miljard euro aan eigen aandelen te gaan inkopen. Het aandeel ING sloot donderdag, na de kwartaalcijfers, 1,5 procent hoger op 13,26 euro. Bron: ABM Financial News

