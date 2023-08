Torqx boekt vooruitgang met overname Beter Bed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Beter Bed

(ABM FN-Dow Jones) Torqx boekt goede vooruitgang met de overname van Beter Bed. Dit maakten beide partijen vrijdagochtend bekend. Zij willen uiterlijk in de tweede helft van september de benodigde biedingsdocumenten bij toezichthouder AFM indienen. Ook bevestigden zij dat het mededingingsonderzoek van de Autoriteit Consument & Markt nog steeds loopt. Torqx en Beter Bed zijn er nog altijd van overtuigd dat de overname binnen het geplande tijdspad zal worden goedgekeurd. Torqx deed in juli een bod op Beter Bed van 6,10 euro per aandeel. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.