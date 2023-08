Jefferies: cashburn Galapagos zal hoger uitvallen dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De cashburn van Galapagos zal dit jaar hoger dan verwacht uitvallen, terwijl de aangepaste omzetverwachting voor ontstekingsremmer Jyseleca nu onder de consensus ligt. Dit schreven analisten van Jefferies donderdagavond in reactie op de halfjaarcijfers van het biotechbedrijf. De analisten verwachten op basis van het eerste halfjaar dat de cashburn van Galapagos in heel 2023 zal uitkomen op 448 miljoen euro, terwijl de outlook van Galapagos zelf nog steeds uitgaat van 380 tot 420 miljoen euro. De cash burn in de eerste zes maanden lag ook hoger dan Jefferies had voorzien. "We verwachten ook een aanzienlijke toename in de burn rate in de tweede jaarhelft, gezien het feit dat er meerdere Fase II/III studies zijn gestart, wat voor ons suggereert dat de burn rate waarschijnlijk zelfs hoger zal zijn dan 448 miljoen euro", aldus Jefferies. Galapagos verlaagde donderdag de omzetverwachting voor Jyseleca, van 140 tot 160 miljoen naar 100 tot 120 miljoen euro. Dat is 9 procent lager dan de marktconsensus, volgens de analisten. Jefferies verwacht dat dit ook betekent dat de eerder verwachte piekomzet van Jyseleca van 400 miljoen euro verder omlaag gaat, naast de 50 miljoen euro die al is ingeprijsd voor de labelbeperking. Jefferies heeft een Houden-advies op het aandeel met een koersdoel van 37,50 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.