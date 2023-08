Wat betreft Aegon als dagelijks 'grootste daler' is er nog een mogelijkheid: de data kloppen gewoonweg niet, het is wél ABM-FN he!

Aegon daalde op Wall Street vandaag met 0,9% t.o.v het slot van gisteren, dus NIET t.o.v. het slot in Amsterdam, zoals hier altijd vermeld staat. Bij het slot (17:30u hier) was de koers op Wall Street (11:30u daar) 5,34, gelijk aan de slotkoers op Wall Street. Aegon is dus t.o.v het slot in Amsterdam niet gedaald maar gelijk gebleven. Ik heb dat niet voor andere dagen gecheckt, maar is makkelijk te volgen.