Ajax legt aanvaller Carlos Borges vast

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft een akkoord bereikt over de komst van Carlos Borges. Dit maakte de Amsterdamse club donderdagavond bekend. Vleugelaanvaller Borges komt over van Manchester City FC en tekende in Amsterdam een contract tot en met 30 juni 2028. Ajax betaalt een transfersom van 14 miljoen euro aan Manchester City. Dit bedrag kan middels variabelen oplopen tot maximaal 19 miljoen euro. Borges, een Portugese jeugdinternational, speelt sinds 2014 in de jeugdopleiding van de Engelse club en kwam het afgelopen seizoen uit voor het O21-elftal. Hij werd topscorer van de competitie en aan het einde van het seizoen werd hij bovendien uitgeroepen tot beste speler van de competitie. Bron: ABM Financial News

