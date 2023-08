Olieprijs veert op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gestegen. Bij een settlement van 81,55 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,6 procent duurder. Saoedi-Arabië is van plan om de vrijwillige productieverlaging van 1 miljoen vaten per dag, die in juli werd doorgevoerd en tot het einde van deze maand zou lopen, te verlengen tot en met september, werd donderdag bekend. Mogelijk wordt de productieverlaging ook na september gehandhaafd. Dat is volgens analisten een verrassing. Verder zal Rusland de olie-export in september met 300.000 vaten per dag verlagen, meldden staatsmedia. WTI daalde woensdag nog met meer dan 2 procent, de grootste eendaagse procentuele daling sinds eind juni, ondanks een recorddaling van de Amerikaanse olievoorraden met 17 miljoen vaten vorige week. Ook reageerden de oliemarkten op de verlaging van de Amerikaanse kredietwaardigheid door Fitch. "De timing voor de downgrade was slecht, zo niet ongelukkig, met traders die op vakantie zijn en weg van hun bureau, terwijl de markten dun zijn en gevoelig blijven voor reflexmatige reacties op het nieuws," schetste Stephen Innes, managing partner bij SPI Asset Management. Bron: ABM Financial News

