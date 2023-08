Wall Street veert op

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren donderdag licht hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 stijgt 0,1 procent op 4.517,09 punten, de Dow Jones index wint 0,2 procent op 35.344,61 punten en de Nasdaq noteert 0,3 procent hoger op 14.020,88 punten.



Daarmee proberen de indexen in New York herstel in te zetten, na de verliezen op woensdag, toen onder druk van hogere rentes en de Amerikaanse kredietafwaardering door Fitch.



Investment manager Simon Wiersma van ING beschouwt dat laatste vooral als een storm in een glas water.



Naar aanleiding van de verlaging van de Amerikaanse kredietwaardigheid hebben twee voormalige ministers van financiën, Hank Paulson en Timothy Geithner, opgeroepen tot fiscale terughoudendheid. Zij menen dat de VS inderdaad te lang geprofiteerd heeft van een 'gratis lunch'.



Ondertussen bedragen de rentebetalingen voor de VS bijna 1.000 miljard dollar tegenover slechts 500 miljard dollar drie jaar geleden. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert donderdag 8 basispunten hoger op 4,17 procent.



Op macro-economisch vlak werd bekend dat de eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering vorige week met 6.000 stuks zijn gestegen naar 227.000. Het cijfer van vorige week bleef ongewijzigd op 221.000.



Verder stegen de arbeidskosten in de VS in het tweede kwartaal minder sterk dan verwacht, terwijl de productiviteit juist veel harder opliep dan voorzien.



De inkoopmanagersindexen voor de Amerikaanse dienstensector van S&P Global en ISM lieten voor de maand juli een groeivertraging zien, terwijl de fabrieksorders in de VS in de maand juni veel sterker stegen dan in mei.



"De dienstensector blijft de belangrijkste motor van de groei in de Amerikaanse economie", aldus econoom Chris Williamson van S&P Global. "Maar er zijn signalen dat de motor sputtert nu de tegenwind aantrekt."



Vrijdag verschijnt het officiële banenrapport uit de VS. Gerekend wordt op een banengroei van 200.000 in juli, wat vrijwel stabiel is ten opzichte van de maand ervoor. De werkloosheid zou ook stabiel zijn gebleven, op 3,6 procent, terwijl de loongroei vermoedelijk licht is afgenomen, tot 4,2 procent op jaarbasis.



De euro/dollar noteert donderdagavond op 1,0948. WTI-olie is ruim 3,5 procent duurder.



Bedrijfsnieuws



DoorDash stijgt 2 procent nadat de omzet in het tweede kwartaal op jaarbasis steeg van 1,6 naar 2,1 miljard euro. Dit was beter dan verwacht. Ook werd de outlook opnieuw verhoogd, naar 750 miljoen tot 1,05 miljard dollar aan aangepaste EBITDA, bij een bruto orderwaarde van 64,2 tot 65,2 miljard dollar.



Moderna heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een kleiner dan verwacht verlies geboekt. De omzet uit coronavaccinaties bedroeg 300 miljoen dollar, maar zal voor het hele jaar vermoedelijk uitkomen tussen de 6 en 8 miljard dollar. "Het stelt me tevreden te zien welke vooruitgang ons Amerikaanse verkoopteam heeft geboekt om nieuwe contracten voor de herfst van 2023 binnen te halen", zei CEO Stéphane Bancel donderdag. Het aandeel stijgt licht.



ConocoPhillips heeft in het tweede kwartaal beduidend minder winst geboekt, maar verwacht wel een hogere productie dit jaar. In het lopende derde kwartaal denkt ConocoPhillips 1,78 tot 1,82 miljoen vaten olie per dag te produceren. Het aandeel wint een procent.



Occidental Petroleum stijgt een half procent, na cijfers die wel zwakker waren dan verwacht, als gevolg van de lagere olieprijzen.



PayPal verliest 11 procent, nadat uit cijfers bleek dat de aangepaste operationele marge uitkwam op 21,4 procent, terwijl PayPal zelf mikte op 22 procent.



Qualcomm levert met 9 procent eveneens aardig wat beurswaarde in, na teleurstellende kwartaalcijfers.



Zwaargewicht Apple opent nabeurs de boeken. In aanloop daalt het aandeel licht.

