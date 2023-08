Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,6 procent tot 457,93 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,8 procent op 15.893,38 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,7 procent bij een stand van 7.260,53 punten. De Britse FTSE sloot 0,4 procent lager op 7.529,16 punten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets maken beleggers zich zorgen over de zwakker dan voorziene macro-economische cijfers en in het verlengde daarvan ook over de winstgroei bij bedrijven in het komende halfjaar. "Tel daarbij de lagere kredietbeoordeling voor de VS door Fitch bij op en je hebt de reden voor wat winstnemingen, ook na de recordstanden voor de DAX", aldus Hewson.

Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat de Europese dienstensector nog maar licht groeide in juli. De eurozone is bezig aan een slechte start van de tweede jaarhelft, aldus hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. Vooral de industrie is hier schuldig aan, volgens de econoom, maar de groei in de dienstensector neemt ook af, benadrukte hij.

Beleggers hielden vanmiddag ook het rentebesluit van de Bank of England in de gaten. De rente werd conform verwachting met 25 basispunten verhoogd. Analist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets verwacht dat de centrale bank nog niet klaar is met het verhogen van de rente. Hij rekent op een rente van 5,8 procent, het hoogste niveau sinds 2007. Met een verhoging van 25 basispunten ging de rente in het VK donderdag naar 5,25 procent.

Het Britse pond handelde op 1,2710 ten opzichte van de dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0948. De olieprijzen stegen 1,5 procent.



Bedrijfsnieuws

In Amsterdam verloren de halfgeleiders ASML en Besi ruim een procent na cijfers van sectorgenoot Infineon, dat in Frankfurt liefst 9 procent inleverde. Analisten van Citi noemden het een tegenvaller dat Infineon de outlook voor heel het jaar niet verhoogde, vooral voor de marge. "Na de blijk van vertrouwen van Infineon tijdens de laatste conference call in mei, aanhoudend sterke data uit de eindmarkten en de sterke resultaten van sectorgenoten, lag de lat hoog in aanloop naar de cijfers van Infineon", aldus de analisten. In Brussel daalde Melexis ruim 4 procent, na de goede koersprestatie op woensdag na cijfers.

Lufthansa heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de omzet en winst flink zien aantrekken, dankzij een aanhoudend hogere vraag naar vluchten. Het aandeel daalde desondanks met 5,5 procent.

Adidas profiteerde in het tweede kwartaal van een herstel in China en afgenomen voorraden. De cijfers werden beloond met een koerswinst van een half procent.

ING won 1,5 procent, eveneens na cijfers, die volgens Jefferies dan ook prima in orde waren. KBC Securities sprak van een zeer sterk kwartaal.

In Brussel werden de cijfers van AB InBev beloond met een koerswinst van meer dan een procent. Die van Solvay werden afgestraft met een verlies van 4,5 procent.

In Parijs was Teleperformance een van de uitblinkers met een koerswinst van bijna 2,5 procent, terwijl Société Générale met 3,5 procent steeg. Teleperformance lanceerde een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 500 miljoen euro. Société kwam met cijfers.

Zalando won in Frankfurt na cijfers zo'n 7 procent. Hoewel de online retailer wat voorzichtiger werd over de omzet dit jaar, werd de outlook voor de winstgevendheid juist verhoogd.

Crédit Agricole is dichtbij een deal om de Belgische vermogensbeheerder Degroof Petercam over te nemen. Dit meldde persbureau Bloomberg donderdag. ABN AMRO was eerder ook geïnteresseerd in Degroof Petercam, maar die interesse is recent bekoeld, volgens Bloomberg. Credit Agricole steeg donderdag 1,5 procent terwijl ABN AMRO 2 procent verloor.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot dicht bij huis.