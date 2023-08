Laatste handelsdag SnowWorld op 31 augustus Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SnowWorld

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van SnowWorld worden op 31 augustus voor het laatst verhandeld. Dit meldde de onderneming donderdag nabeurs. "Volgend op de uitkoopprocedure opgestart door Alychlo op 8 mei 2023, hebben SnowWorld en Alychlo het verzoek ingediend tot het beëindigen van de notering van de aandelen van SnowWorld", zei het bedrijf. Dit verzoek is ingewilligd door Euronext op 28 juli. Vanaf 1 september gaat SnowWorld verder als private onderneming, aldus het bedrijf, dat op 26 september nog wel een aandeelhoudersvergadering houdt. Bron: ABM Financial News

