Credit Agricole dicht bij overname Degroof Petercam - media

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Crédit Agricole is dichtbij een deal om de Belgische vermogensbeheerder Degroof Petercam over te nemen. Dit meldde persbureau Bloomberg donderdag op basis van uitspraken van ingewijden. De besprekingen zijn in een vergevorderd stadium en Degroof Petercam zou een waarde van meer dan 1 miljard euro hebben toegekend gekregen in een transactie, zeiden de bronnen, die wel benadrukken dat de gesprekken nog kunnen stuklopen. ABN AMRO was eerder ook geïnteresseerd in Degroof Petercam, maar die interesse is recent bekoeld, volgens Bloomberg. Woordvoerders van Degroof Petercam en Crédit Agricole waren volgens het persbureau niet direct bereikbaar voor een reactie. Bron: ABM Financial News

