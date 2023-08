Beursblik: aandacht voor verkopen Jyseleca bij cijfers Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) In de update over het eerste halfjaar van Galapagos die donderdagavond na het slot op Wall Street verschijnt, zal de markt vooral letten op de aangekondigde herziening van de verwachte verkopen van ontstekingsremmer Jyseleca.

"We blijven meer inzicht verwerven in de marktdynamiek voor de JAK-klasse en we zijn van plan om bij de volgende financiële update in augustus onze vooruitzichten voor de netto-omzet [van Jyseleca] in 2023 te herzien", zei president en financieel directeur Bart Filius bij de cijfers over het eerste kwartaal in mei. Filius is als CFO inmiddels opgevolgd door Thad Huston.

Bij de jaarcijfers over 2022, die in februari verschenen, gaf het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf aan voor dit jaar een omzet van 140 tot 160 miljoen euro uit Jyseleca te verwachten. In het eerste kwartaal werd een omzet van 26,7 miljoen euro behaald met de verkoop van Jyseleca.

"Voor de langere termijn denken wij dat Jyseleca een piekomzet van 400 miljoen euro kan bereiken voor RA, CU en axiale spondyloartritis", zei Filius destijds. Dat bleek toen een verlaging van een eerder ingeschatte piekomzet van 500 miljoen euro.

Verder rekent Galapagos voor dit jaar op een cashburn van 380 tot 420 miljoen euro. Er zat eind maart 3,99 miljard euro in kas.

In het eerste halfjaar van 2022 behaalde Galapagos een omzet van 274 miljoen euro, met een opbrengst van 35,4 miljoen euro uit Jyseleca. De R&D-kosten lagen toen op 249,5 miljoen euro en onder de streep resteerde een verlies van ruim 32 miljoen euro.

Het aandeel zit in aanloop naar de halfjaarcijfers in de lift, nadat KBC Securities eerder deze week een koopaanbeveling op Galapagos plakte, plus een hoger koersdoel van 60,00 euro. De CAR-T-inspanningen van het bedrijf worden als zinvol ervaren, zei KBC.

Ook de immunologiefranchise van Galapagos heeft volgens KBC nog altijd waarde, maar de verwachtingen zijn inmiddels wel iets bescheidener.