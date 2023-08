Jefferies verhoogt koersdoel ING naar 18,80 euro Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft donderdagmiddag het koersdoel voor ING verhoogd van 17,50 naar 18,80 euro en handhaaft het koopadvies op het aandeel. Dit bleek uit een rapport van de zakenbank. Analist Flora Bocahut noemde ING een "cash machine". Voorbeurs kwam ING met kwartaalcijfers en de inkomsten bleken afgelopen kwartaal hoger dan voorzien. De kosten daalden sterker dan voorzien en ook de voorzieningen voor slechte leningen waren een meevaller. Het belangrijkste was volgens Jefferies dat de CET1 kapitaalratio met 14,9 procent hoger uitviel dan verwacht. Met als doelstelling een ratio van 12,5 in 2025 heeft ING volgens Bocahut ruimte om meer dan 25 miljard euro uit te keren aan de aandeelhouders. Dat is 55 procent van de marktkapitalisatie van de bank. Bocahut denkt dan ook dat de consensus voor het dividend en de aandeleninkoop omhoog kan. Op een rood Damrak noteert het aandeel ING donderdag 1,1 procent hoger op 13,20 euro. Bron: ABM Financial News

