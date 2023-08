Ajax contracteert nieuwe keeper Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft overeenstemming bereikt over de transfer van Diant Ramaj van Eintracht Frankfurt naar Amsterdam. Dit maakte de genoteerde voetbalclub donderdagmiddag bekend. De 21-jarige Duitse doelman met Kosovaarse 'roots' tekende een contract tot en met 30 juni 2028. Ramaj stond bij Eintracht Frankfurt nog tot en met medio 2027 onder contract. Financiële details deelde Ajax donderdag niet. Bron: ABM Financial News

