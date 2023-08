Beursblik: Bank of England nog niet klaar met renteverhogingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft de rente donderdagmiddag verhoogd en dat mag geen verrassing zijn. Dit schreef analist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets. Hij wees op de inflatie, die van alle G7-landen in het Verenigd Koninkrijk het hoogst is. Aslam verwacht dat de centrale bank nog lang niet klaar is met het verhogen van de rente. Hij rekent op een rente van 5,8 procent, het hoogste niveau sinds 2007. Met een verhoging van 25 basispunten ging de rente donderdag naar 5,25 procent. Van de negen leden van het beleidscomité stemden 6 leden voor een verhoging van 25 basispunten. Twee leden wilden een verhoging van 50 basispunten en één wilde de rente ongemoeid laten. Aslam voorziet veel volatiliteit in het Britse pond, nu de Bank of England 'hawkish' blijft. Bron: ABM Financial News

