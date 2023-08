Beursblik: solide kwartaal voor ING Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft in het tweede kwartaal solide gepresteerd. Dit stelden analisten van Bank of America donderdagmiddag. In een rapport schreven zij dat de vooruitzichten voor de inkomsten zijn verbeterd, de kosten beter onder controle worden gehouden en de voorzieningen voor slechte leningen veel lager uitkwamen dan gedacht. Vooral dit laatste kan wel eens analisten aanzetten tot het verhogen van hun taxaties, denkt Bank of America. ING keert een kwartaaldividend uit van 0,35 euro per aandeel en is bezig om voor 1,5 miljard euro aan eigen aandelen in te kopen. Maar omdat de kapitaalpositie van ING sterk blijft, kan de aandeleninkoop flink omhoog, wat volgens de Amerikaanse bank vermoedelijk bij de cijfers over het derde kwartaal zal worden aangekondigd. Volgens de analisten kan ING jaarlijks wel 4,5 tot 5 miljard euro aan speciale uitkeringen doen. Bank of America heeft een koopadvies op ING met een koersdoel van 17,50 euro. Het aandeel stijgt donderdag 0,4 procent naar 13,11 euro. Bron: ABM Financial News

