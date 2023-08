Futures wijzen op licht lagere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een licht lagere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,1 procent in het rood. "Hoewel de Aziatische beurzen vanochtend tegen verliezen aankeken als gevolg van de afwaardering van de Amerikaanse economie door Fitch, was de reactie per saldo minder heftig dan de vergelijkbare afwaardering in 2011", aldus analisten van IG. Naar aanleiding van de verlaging van de Amerikaanse kredietwaardigheid hebben twee voormalige ministers van Financiën, Hank Paulson en Timothy Geithner, opgeroepen tot fiscale terughoudendheid. Zij menen dat de VS inderdaad te lang geprofiteerd heeft van een 'gratis lunch'. Ondertussen bedragen de rentebetalingen voor de VS bijna 1.000 miljard dollar tegenover slechts 500 miljard dollar 3 jaar geleden. Investment manager Simon Wiersma van ING ziet dat hogere rentes tot koersdruk leiden. De rentes stegen vooral na het sterker dan voorziene banenrapport uit de VS, aldus Wiersma, en niet zozeer na de afwaardering. Die beschouwt de expert van ING vooral als een storm in een glas water. Wiersma vindt het "heel begrijpelijk" en "gezond" om wat winst te nemen in een markt die volgens hem op sommige vlakken misschien wat overspannen is geworden. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0924. De olieprijzen daalden licht. Op macro-economisch vlak worden vandaag in de VS de eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering bekendgemaakt. De ISM-index voor de Amerikaanse dienstensector voor de maand juli wordt later vanmiddag gepubliceerd. Deze index liet in Europa vanochtend een groeivertraging zien. De Chinese dienstensector liet tegen de verwachting in juist een kleine versnelling zien. Bedrijfsnieuws Albemarle steeg in de elektronische handel voorbeurs met vijf procent, nadat de cijfers over het tweede kwartaal beter waren dan verwacht. Bovendien werden de winstverwachtingen voor dit jaar verhoogd. DoorDash schreef voorbeurs circa 5,5 procent bij nadat de omzet in het tweede kwartaal op jaarbasis steeg van 1,6 naar 2,1 miljard euro. Dit was beter dan verwacht. Ook werd de outlook opnieuw verhoogd, naar 750 miljoen tot 1,05 miljard dollar aan aangepaste EBITDA, bij een bruto orderwaarde van 64,2 tot 65,2 miljard dollar. Occidental Petroleum gaf juist 2,5 procent prijs, na cijfers die juist zwakkere waren dan verwacht, als gevolg van de lagere olieprijzen. PayPal maakte een koersval van 8 procent, nadat uit cijfers bleek dat de aangepaste operationele marge uitkwam op 21,4 procent, terwijl PayPal zelf mikte op 22 procent. Qualcomm leverde met bijna 9 procent eveneens flink wat beurswaarde in, na teleurstellende kwartaalcijfers. Slotstanden De S&P 500 index daalde woensdag 1,4 procent tot 4.513,35 punten, de Dow Jones index verloor 1,0 procent op 35.282,52 punten en de Nasdaq sloot 2,2 procent lager op 13.973.45 punten. Bron: ABM Financial News

