Lagere omzet maar met betere marge voor Zalando

Beeld: Zalando

(ABM FN-Dow Jones) Zalando heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de omzet onder druk zien staan, nu consumenten weer vaker fysieke winkels bezoeken, maar de marge steeg en de outlook voor heel het jaar werd aangescherpt. Dit bleek donderdag uit cijfers van de online retailer. In het afgelopen kwartaal werd een omzet geboekt van bijna 2,6 miljard euro, dat was een jaar eerder nog ruim 2,6 miljard euro. De brutotransactiewaarde daalde met 1,8 procent naar 3,7 miljard euro. Onder de streep restte een winst van 56,6 miljoen euro tegen 14,0 miljoen euro een jaar eerder. De aangepaste EBIT steeg van 77,4 naar 144,8 miljoen euro bij een marge van 5,7 procent. Daarmee lag de marge een stuk hoger dan de 3,0 procent in het tweede kwartaal van 2022. "In dit tijdelijk uitdagende retailklimaat hebben we de efficiëntie binnen fulfillment en marketing verbeterd", aldus CFO Sandra Dembeck in een toelichting. "Deze maatregelen werpen hun vruchten af dit jaar, waarbij de EBIT bijna verdubbelde in het tweede kwartaal." Voor 2023 mikt Zalando op een omzetdaling tot 1 procent of een -stijging tot 4 procent, terwijl de brutotransactiewaarde met 1 tot 7 procent kan stijgen. Wel verwacht Zalando met beide doelstellingen aan de onderkant van de bandbreedte uit te komen, zo meldde het donderdag. Maar er was ook positief nieuws. De aangepaste EBIT zal tussen de 300 en 350 miljoen euro uitkomen en niet langer tussen de 280 en 350 miljoen euro, waar eerder op werd gerekend. Het aandeel Zalando stijgt donderdag ruim 8 procent. Bron: ABM Financial News

