Teleperformance lanceert aandeleninkoop

(ABM FN-Dow Jones) Het Franse Teleperformance heeft een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 500 miljoen euro aangekondigd.

De aandelen worden ingekocht tot het einde van 2024.

Het inkoopprogramma is volgens Teleperformance een bevestiging van het vertrouwen in de toekomstige groei.

Telepformance is bezig met de overname van Majorel, dat in Amsterdam is genoteerd. Omdat Teleperformance van plan is om de meeste aandelen die het inkoopt, in te trekken, zal de verwatering door de overname van Majorel beperkt worden.

Teleperformance liet in april weten bereid te zijn 30 euro per aandeel Majorel neer te tellen. Het bod is in contanten, maar aandeelhouders van Majorel kunnen ook kiezen voor 0,1382 aandeel Teleperformance voor elk aandeel Majorel. Teleperfomance heeft maximaal voor 1 miljard aandelen beschikbaar voor dit bod, zei het in april.

Het aandeel Teleperformance stijgt donderdag in Parijs met 2,1 procent en Majorel wint in Amsterdam 0,2 procent op 29,10 euro.