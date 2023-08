Valuta: alle aandacht naar Brits rentebesluit

(ABM FN-Dow Jones) Valutahandelaren zijn vandaag vooral gefocust op het rentebesluit van de Britse centrale bank.

Naar verwachting verhoogt de Bank of England vanmiddag de rente met 25 basispunten, net als de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve ook al deden.

De stemverdeling vanmiddag zal volgens Bank of America als volgt zijn: één lid zal stemmen voor een pas op de plaats, één voor een renteverhoging van 50 basispunten en de overige zeven kiezen voor een verhoging van 25 basispunten. De kans dat de stemming agressiever uitvalt, is volgens Bank of America echter aanwezig.

Verder denken de analisten van de Amerikaanse bank dat de guidance en de ramingen onveranderd zullen blijven, "wat suggereert dat meer renteverhogingen nodig zullen zijn, maar niet zo veel als de markt verwacht".

Eind juni verhoogde de Bank of England de rente met 50 basispunten naar 5,00 procent. Toen wilden twee leden de rente ongewijzigd laten. De rest stemde voor een verhoging met 50 basispunten.

Cijfers medio juli over de loongroei, zouden volgens ING echter wel eens aanleiding kunnen zijn om de rente vanmiddag toch weer met 50 basispunten te verhogen.

Een paar dagen later volgde echter het nieuws dat de consumentenprijzen in het Verenigd Koninkrijk in juni minder sterk gestegen waren dan verwacht.

Op jaarbasis stegen de prijzen met 7,9 procent, terwijl door economen een stijging met 8,1 procent was voorzien. In mei steeg het prijspeil met 8,7 procent.

Bank of America denkt dat per saldo de cijfers in aanloop naar het rentebesluit licht positief verrasten, maar het beeld is verre van eenduidig. En omdat onduidelijk is wat de verwachtingen voor de cijfers van de Bank of England zelf waren, is het ook lastig beoordelen of de centrale bankiers opgelucht of juist teleurgesteld zijn door de cijfers. "Dus we kunnen niet uitsluiten dat de Bank of England op basis van de [recente] data een renteverhoging met nog eens 50 basispunten nodig vindt."