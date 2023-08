Update: Bank of England verhoogt rente met 25 basispunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft donderdag, zoals verwacht, de rente met 25 basispunten verhoogd naar 5,25 procent. Van de negen leden van het beleidscomité stemden 6 leden voor een verhoging van 25 basispunten. Twee leden wilden een verhoging van 50 basispunten en één wilde de rente ongemoeid laten. Eind juni verhoogde de Bank of England de rente nog met 50 basispunten naar 5,00 procent. Toen wilden twee leden de rente ongewijzigd laten. De rest stemde voor een verhoging met 50 basispunten. Cijfers medio juli over de loongroei, konden volgens ING wel eens aanleiding zijn om de rente vanmiddag toch weer met 50 basispunten te verhogen. Een paar dagen later volgde echter het nieuws dat de consumentenprijzen in het Verenigd Koninkrijk in juni minder sterk gestegen waren dan verwacht. Op jaarbasis stegen de prijzen met 7,9 procent, terwijl door economen een stijging met 8,1 procent was voorzien. In mei steeg het prijspeil met 8,7 procent. Die daling van de inflatie was, zo schreef de Bank of England donderdag, toen een meevaller. De bank denkt dat de inflatie aan het einde van dit jaar op circa 5 procent staat, vooral dankzij lagere energieprijzen. De voedsel- en kernprijzen zullen ook verbetering laten zien, volgens de bank, maar minder dan energie. De prijzen in de dienstensector blijven evenwel hoog, waarschuwde de centrale bank. Pas in het tweede kwartaal van 2025 ziet de Bank of England de inflatie terugkeren naar de gewenste 2 procent. Donderdag merkte de centrale bank op dat de Britse arbeidsmarkt krap blijft, maar dat er wat indicaties zijn dat dit iets verbetert. Na het rentebesluit steeg het muntpaar euro/pond naar 0,8638. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.