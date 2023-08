AEX verder onder druk, ASMI bovenaan

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend opnieuw lager, waarmee de derde rode handelsdag van augustus in de maak is.

Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 1,3 procent tot 764,78 punten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets maken beleggers zich zorgen over de zwakker dan voorziene macro-economische cijfers, die zich vertalen in zorgen over de winstgroei bij bedrijven in het komende halfjaar. "Tel daarbij de lagere kredietbeoordeling voor de VS door Fitch bij op en je hebt de reden voor wat winstnemingen, ook na de recordstanden voor de DAX", aldus Hewson.

SEB zag de rentes in de VS stijgen, na de aankondiging dat het Amerikaanse ministerie van Financiën woensdag om volgende week voor 103 miljard dollar aan 'Treasuries' te plaatsen, om de overheidstekorten te financieren. Het jaarlijkse rendement op een tienjarige staatsobligatie klom daarna met ongeveer 10 basispunten naar vanochtend 4,15 procent, de hoogste stand sinds november.

Verder was het banenrapport in de VS woensdag sterker dan verwacht, aldus SEB. "In dit licht kijken we uit naar het officiële banenrapport van morgen."

Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat de Europese dienstensector nog maar licht groeide in juli. De eurozone is bezig aan een slechte start van de tweede jaarhelft, aldus hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. Vooral de industrie is hier schuldig aan, volgens de econoom, maar de groei in de dienstensector neemt ook af, benadrukte hij.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0924. De olieprijzen daalden licht.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen verloren de halfgeleiders ASML en Besi tot 2 procent na cijfers van sectorgenoot Infineon. ASMI schreef wel tot 0,6 procent bij.

Analisten van Citi noemden het een tegenvaller dat Infineon de outlook voor heel het jaar niet verhoogde, vooral voor de marge. "Na de blijk van vertrouwen van Infineon tijdens de laatste conference call in mei, aanhoudend sterke data uit de eindmarkten en de sterke resultaten van sectorgenoten, lag de lat hoog in aanloop naar de cijfers van Infineon", aldus de analisten. Het aandeel Infineon leverde ruim 10 procent in.

IMCD daalde 3,4 procent en DSM-Firmenich nog eens 3,7 procent.

ING was de witte raaf na cijfers, die volgens Jefferies dan ook prima in orde waren. KBC sprak van een zeer sterk kwartaal. Het aandeel steeg met 0,3 procent.

In de AMX verloor Fagron na cijfers 1,1 procent, ondanks volgens Kepler Cheuvreux solide resultaten. Galapagos won 1,0 procent.

Pharming steeg na cijfers 1,2 procenten Fastned won 2,0 procent.

Het lokaal genoteerde FL Entertainment won 13,2 procent. FL Entertainment heeft het afgelopen halfjaar een verlies weten om te buigen in een nettowinst, geholpen door een hogere omzet, zo bleek woensdagavond.