Beursblik: solide halfjaarcijfers Fagron

Beeld: Fagron

(ABM FN) Fagron heeft in de eerste helft van 2023 iets beter gepresteerd dan verwacht. Dit oordeelden analisten van Kepler Cheuvreux donderdag in een rapport. De omzet was volgens Kepler grofweg in lijn met de consensus op 372 miljoen euro. De marges waren dan weer wat beter dan voorzien, dankzij solide resultaten in Noord-Amerika. Dit resulteerde in een beter dan voorziene aangepaste EBITDA van 72 miljoen euro. De consensus mikte hier op 70,4 miljoen euro. Kepler bleek te spreken over de prijsstrategie van Fagron in Europa en de aanhoudende investeringen in de VS, waar de markt blijft groeien. Voor heel 2023 moet de consensus iets omhoog, vindt Kepler. Kepler heeft een koopadvies op Fagron met een koersdoel van 19,50 euro. Het aandeel Fagron daalde met 0,9 procent tot 15,82 euro. Bron: ABM Financial News

