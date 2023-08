Forse winststijging Lufthansa Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Lufthansa

(ABM FN) Lufthansa heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de omzet en winst flink zien aantrekken, dankzij een aanhoudend hogere vraag naar vluchten. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Duitse luchtvaarder. In het afgelopen kwartaal werd een omzet geboekt van 9,4 miljard euro, een stijging van 17 procent op jaarbasis. Onder de streep restte een nettowinst van 881 miljoen euro tegen 259 miljoen euro een jaar eerder. De aangepaste EBIT verdrievoudigde bijna tot 1,1 miljard euro. De analistenconsensus mikte voorafgaand aan de cijfers op een omzet van 9,4 miljard euro en een winst van 713 miljoen euro, bij een aangepaste EBIT van 1,0 miljard euro. De boekingen van augustus tot december liggen volgens Lufthansa gemiddeld meer dan 90 procent boven het aantal boekingen tijdens de coronacrisis. Wel zijn de verstoringen in de aanvoerketen en de logistieke problemen rond het Europese luchtruim een punt van zorg en deze zullen op de capaciteit drukken, waarschuwde Lufthansa. Lufthansa voorziet dat de capaciteit dit jaar rond 85 procent ligt van de capaciteit in 2019. Eerder werd nog rekening gehouden met 85 tot 90 procent. Lufthansa mikt voor dit jaar op een aangepaste EBIT van meer dan 2,6 miljard euro. Dit zou één van de beste resultaten in de geschiedenis van het bedrijf betekenen. Bron: ABM Financial News

