Adidas verwacht kleiner verlies

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Adidas heeft in het tweede kwartaal geprofiteerd van een herstel in China en afgenomen voorraden. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Duitse sportkledingfabrikant. De omzet in China steeg in het tweede kwartaal met 16 procent, wat een terugkeer naar groei in deze belangrijke markt betekent na enkele opeenvolgende zwakke kwartalen, aldus Adidas. De Duitse sportkledingfabrikant kwam vorige maand al met voorlopige resultaten voor het tweede kwartaal, waaruit bleek dat de omzet licht daalde tot 5,34 miljard euro en dat de operationele marge ten opzichte van het voorgaande kwartaal verbeterde tot 3,3 procent. De resultaten werden ondersteund door de eerste verkopen van Yeezy-sneakers in mei. Adidas brak vorig jaar met Yeezy-ontwerper Kanye West, na onder meer racistische en antisemitische uitspraken van de rapper. De voorraden stegen slechts licht in het tweede kwartaal tot 5,54 miljard euro. Outlook Adidas verwacht dit jaar een kleiner operationeel verlies te boeken van 450 miljoen euro tegenover een aanvankelijk verwacht verlies van 700 miljoen euro. In het tweede kwartaal bedroeg het nettoresultaat uit voortgezette activiteiten 96 miljoen euro. Dat is weliswaar minder dan vorig jaar, maar betekent wel een terugkeer naar winst na een nettoverlies in het voorgaande kwartaal. Bron: ABM Financial News

