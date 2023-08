Financials bovenaan in rode AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,7 procent lager naar 769,81 punten, terwijl de Midkap eveneens 0,7 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen verloren de halfgeleiders ASML, ASMI en Besi een tot twee procent. IMCD daalde 3,6 procent en DSM-Firmenich nog eens 1,7 procent. ING was de witte raaf met een winst van ruim een procent na cijfers, die volgens Jefferies prima in orde waren. In de AMX verloor Fagron na cijfers meer dan twee procent. Basic-Fit won 0,8 procent. In de AScX daalde Accsys anderhalf procent. Bron: ABM Financial News

