Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel JDE Peet's

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft na de halfjaarcijfers van JDE Peet's het koersdoel voor het aandeel verlaagd van 32,00 naar 31,00 euro, maar handhaafde het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een rapport van analist Tom Sykes. De problemen in Rusland waren volgens de analist geen verrassing. Wel noemde Sykes de daling van de vrije kasstroom groter dan voorzien. De analist verlaagde zijn winsttaxatie voor JDE voor 2023 met 2,4 procent en voor 2024 met 6,1 procent. De taxatie van Deutsche Bank voor de EBIT in 2023 ligt nu 2,6 procent onder de analistenconsensus, die evenwel voor de halfjaarcijfers werd samengesteld. Voor 2024 zit Deutsche in lijn met de verwachtingen van de consensus. "We verwachten geen grote aanpassingen van de consensus", merkte Sykes nog op. Bron: ABM Financial News

