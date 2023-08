Beursblik: Deutsche Bank verhoogt koersdoel Wolters Kluwer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft donderdag het koersdoel voor Wolters Kluwer verhoogd van 92,00 euro naar 99,00 euro, bij handhaving van het Houden advies. Analist Silvia Cuneo bestempelde de resultaten van het databedrijf, die woensdag werden vrijgegeven, als “solide” en conform de verwachtingen. De rapportage was aanleiding voor de analist om haar verwachting voor de winst per aandeel voor 2023 met een procent te verhogen, vanwege lagere rentekosten en belastingen. Het aandeel wordt nu gewaardeerd op een koers-winstverhouding voor 2023 van 25. Sectorgenoot RELX wordt gewaardeerd op een multiple van 24. De relatief hoge waardering van Wolters Kluwer is een weerspiegeling van onder meer de stabiele stroom van inkomsten die de abonnementen genereren, aldus de analist, die geen aanleiding ziet om het advies te verhogen. Het aandeel Wolters Kluwer sloot woensdag op een rood Damrak 0,8 procent lager op 112,50 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.