Beursblik: prima prestatie ING

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft in het tweede kwartaal prima gepresteerd. Dit stelde analist Flora Bocahut van zakenbank Jefferies donderdag. De nettowinst van 2,16 miljard euro was 13 procent meer dan waar de consensus op rekende. Op alle vlakke zag Bocahut ING beter presteren en zei sprak van "ondersteunende resultaten". De inkomsten kwamen 5 procent hoger uit dan voorzien, de kosten 4 procent lager dan verwacht en de voorzieningen voor slechte leningen waren zelfs 74 procent minder dan voorzien door de analisten. "De CET1 ratio van 14,9 procent blijft ruim boven de doelstelling van 12,5 procent voor 2025", voegde zij toe. "Een positieve verrassing." Op dit moment voert ING een aandeleninkoopprogramma uit van 1,5 miljard euro. Dit programma eindigt op 18 oktober. Bocahut verwacht een versnelling van de inkopen in de komende periode. Zij denkt dat ING bij de volgende kwartaalupdate een nieuw inkoopprogramma zal presenteren. Jefferies heeft een koopadvies op ING met een koersdoel van 17,50 euro. Bron: ABM Financial News

