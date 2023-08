Vlakke start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting zonder grote beweging van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong vrijwel onveranderd.

Woensdag moest de AEX onder aanvoering van DSM-Firmenich nog klappen incasseren met een verlies van 1,4 procent op een slotstand van 775,03 punten.

De markten openden woensdag in mineur nadat kredietbeoordelaar Fitch de kredietwaardigheid van de VS verlaagde, van AAA naar AA+. De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen noemde de verlaging "arbitrair" en gebaseerd op oude data.

Obligatiebeleggers leken het nieuws naast zich neer te leggen en het rendement op Amerikaanse staatsobligaties kwam amper van zijn plaats.

Hier kwam verandering in nadat het Ministerie van Financiën in de loop van de dag aankondigde volgende week voor 103 miljard dollar aan ‘Treasuries’ te plaatsen, om overheidstekorten te financieren. Het jaarlijkse rendement op een tienjarige staatsobligatie klom daarna met ongeveer 10 basispunten naar vanochtend 4,11 procent, de hoogste stand sinds november.

Marktvolgers nuanceerden de downgrade door Fitch en stelden dat deze de aandelenmarkten op de lange termijn niet veel schade zal toebrengen. "Hoewel afwaarderingen van de kredietwaardigheid zelden of nooit een langdurig effect hebben, maken beleggers even een pas op de plaats om het stof te laten neerdalen voordat ze weer risico durven te nemen", zei SPI Asset Management.

Topman Jamie Dimon van JPMorgan noemde de afwaardering van Fitch zelfs "belachelijk" en ook irrelevant.

Het is “belachelijk" dat andere landen een hogere kredietwaardigheid hebben dan de VS, terwijl ze afhankelijk zijn van de stabiliteit die door de VS en zijn leger is gecreëerd.

"Het maakt echter niet uit", omdat het de markt is die de financieringskosten bepaalt, en niet de ratingbureaus, aldus Dimon.

De dollar werd woensdag zelfs iets duurder ten opzichte van de euro, maar aandelen op Wall Street kwamen wel onder druk te staan, waarbij vooral techaandelen hard geraakt werden.

Techbeurs Nasdaq sloot de handelsdag af met een verlies van 2,2 procent, terwijl de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index het verlies beperkte tot 1,0 procent.

Sommige marktanalisten wezen erop dat beleggers ook op zoek waren naar een aanleiding om winsten te nemen, na het voorspoedige koersverloop op de beurzen dit jaar.

In Azië noteren de Chinese beurzen vanochtend enkele tienden van een procent in het groen, terwijl de andere hoofdbeurzen terrein prijsgeven, met als negatieve uitschieter de beurs in Tokio met een verlies van meer dan een procent.

De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 2,3 procent, ofwel 1,88 dollar, lager op 79,49 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Beleggers hebben vandaag oog voor onder meer het rentebesluit van de Bank of England en de inkoopmanagersindices voor de dienstensector die in de loop van de handelsdag in Europa en Amerika worden vrijgegeven.

Bedrijfsnieuws

ING zag in het tweede kwartaal de nettowinst stijgen, vooral doordat de voorzieningen voor slechte leningen niet stegen maar daalden. Afgelopen kwartaal boekte ING een nettowinst van 2,16 miljard euro. Dat was 1,18 miljard euro vorig jaar in dezelfde periode. Een consensusverwachting van Visible Alpha ging uit van een nettowinst van 1,61 miljard euro.

De inkomsten van Pharming stegen in het afgelopen half jaar van 96,8 naar 97,4 miljoen dollar. Hiervan was 93,6 miljoen dollar afkomstig van Ruconest en 3,8 miljoen dollar van Joenja, waarvan de lancering in de VS het afgelopen kwartaal plaats vond.

Fagron heeft in de eerste jaarhelft van 2023 iets meer omzet behaald dan voorzien en is positief gestemd voor heel dit jaar.

FL Entertainment boekte in het afgelopen half jaar een 6,8 procent hogere omzet van ruim 1,9 miljard euro, in vergelijking met 1,8 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste EBITDA bedroeg 327,3 miljoen euro, tegen 297,3 miljoen euro een jaar eerder, een plus van 10,1 procent.

Zakenbank Jefferies verlaagde woensdagavond het koersdoel voor DSM-Firmenich van 136,00 naar 123,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde woensdag 1,4 procent tot 4.513,35 punten, de Dow Jones index verloor 1,0 procent op 35.282,52 punten en de Nasdaq sloot 2,2 procent lager op 13.973.45 punten.