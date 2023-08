Fagron positief gestemd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) Fagron heeft in de eerste jaarhelft van 2023 iets meer omzet behaald dan voorzien en is positief gestemd voor heel dit jaar. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de cijfers van de magistrale bereider. De omzet steeg op jaarbasis met 13,1 procent naar bijna 372 miljoen euro. Analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus rekenden op een halfjaaromzet van 369 miljoen euro. Aan die omzetgroei zou Noord-Amerika volgens de analisten 144 miljoen euro bijdragen. De stijging bedroeg uiteindelijk 29 procent tot 145 miljoen euro. Daarmee presteerde Noord-Amerika het sterkst. De EMEA-regio liet een omzetstijging van 6 procent zien tot 146 miljoen euro. De autonome groei bedroeg 12,1 procent of 8,4 procent tegen constante wisselkoersen. De aangepaste EBITDA kwam uit op 72 miljoen tegen 63 miljoen euro een jaar eerder. De marge steeg van 19,3 naar 19,4 procent. De consensus mikte op een aangepaste EBITDA van ruim 70 miljoen euro bij een margedaling tot 19,1 procent. "In een markt die zeer dynamisch blijft, heeft Fagron momentum behouden [...], geholpen door de succesvolle versterking van onze operationele en commerciële pijlers", aldus CEO Rafael Padilla in een toelichting. "Terwijl onze investeringen in het eerste semester gericht waren op autonome groei, blijven we uitkijken naar aantrekkelijke groeimogelijkheden die onze strategische ambities ondersteunen en aansluiten bij onze gedisciplineerde acquisitiecriteria." De winst per aandeel liep wat terug op jaarbasis van 0,48 tot 0,46 euro. De vrije kasstroom kwam uit op 30 miljoen euro, tegen krap 32 miljoen euro een jaar eerder. Outlook Voor 2023 verwacht Fagron een hoge enkelcijferige autonome omzetgroei met een verbetering van de winstgevendheid. Eerder sprak het bedrijf van een omzetgroei van 5 tot 10 procent. Analisten rekenen op een omzetstijging van 684 naar 747 miljoen euro. De aangepaste EBITDA zal volgens hen oplopen van 131 naar 145 miljoen euro. Fagron wil 20 miljoen dollar investeren in de Amerikaanse herverpakkingsactivitieiten, waarvan het merendeel in 2024 zal worden uitgegeven, boven op de reguliere onderhoudsinvesteringen van 3 tot 3,5 procent van de omzet. De middellange termijn doelstellingen bleven donderdag gehandhaafd. Bron: ABM Financial News

