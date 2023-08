Europese beurzen openen naar verwachting verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een verdeelde opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 12 punten voor de Duitse DAX, een min van 6 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 7 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten, na een afwaardering van de kredietwaardigheid van de VS door Fitch.

Fitch verlaagde de kredietwaardigheid van Amerika van AAA naar AA+, één stap verwijderd van de hoogste rating.

Beleggers waren al voorzichtig vanwege zorgen over winstgroei in de tweede helft van het jaar.

"Economische cijfers vielen iets zwakker uit dan verwacht", zei marktanalist Louis Navellier van Navellier & Associates, "maar niet genoeg om de verwachte zachte landing in gevaar te brengen".

Bedrijfsnieuws

In Parijs ging Schneider Electric aan kop met een winst van 0,9 procent. Worldline was de sterkste daler met een verlies van 3,7 procent.

In Frankfurt won Rheinmetall 2,0 procent, terwijl Siemens Healthineers 5,6 procent daalde. Siemens Healthineers presenteerde over het afgelopen kwartaal meer omzet en winst. Analisten van Citi schreven de koersdaling toe aan teleurstellende prestaties van het onderdeel Varian.

In Brussel was Melexis een opvallende stijger, met een winst van 3,8 procent, na sterke kwartaalcijfers en een outlookverhoging.

In Amsterdam daalde DSM-Firmenich 6,1 procent na een kwartaalupdate. Prosus verloor 4,0 procent.

Euro STOXX 50 4.336,50 (-1,6%)

STOXX Europe 600 460,84 (-1,4%)

DAX 16.020,02 (-1,4%)

CAC 40 7.312,84 (-1,3%)

FTSE 100 7.561,63 (-1,4%)

SMI 11.212,70 (-0,9%)

AEX 775,03 (-1,4%)

BEL 20 3.726,53 (-0,9%)

FTSE MIB 28.974,54 (-1,3%)

IBEX 35 9.328,70 (-1,8%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in het groen.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten.

Fitch verlaagde dinsdagavond laat de kredietwaardigheid van de VS van AAA naar AA+, daarbij verwijzend naar "verwachte fiscale verslechtering" en "uitholling van het bestuur".

Washington liet zich na de afwaardering kritisch uit. De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen noemde de verlaging "arbitrair" en gebaseerd op oude data.

De tienjaarsrente steeg tot 4,07 procent.

Marktvolgers nuanceerden de downgrade en stelden dat deze de aandelenmarkten op de lange termijn niet veel schade zal toebrengen. "Hoewel afwaarderingen van de kredietwaardigheid zelden of nooit een langdurig effect hebben, maken beleggers even een pas op de plaats om het stof te laten neerdalen voordat ze weer risico durven te nemen", zei SPI Asset Management.

"Amerika wordt nog steeds gezien als één van de kredietwaardigste landen in de wereld, dat ook nog eens de dollar als reservemunt van de wereld heeft. Morgen is iedereen de downgrade alweer vergeten", denkt investment manager Simon Wiersma van ING.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de werkgelegenheid in de de private sector in de VS in juli veel sterker is gestegen dan verwacht. Het aantal banen steeg volgens ADP in juli met 324.000, na een stijging van 455.000 in juni. Er was door economen voor juli gerekend op een groei van 175.000 banen.

"Het cijfer oogt robuust en dat geldt eigenlijk ook voor de loongroei van 6,2 procent. Ik hecht meer waarde aan de peiling van de Atlanta-Fed die recent op een loongroei tussen de 5 en 6 procent uitkwam. Voor de Fed is het officiële rapport op vrijdag in elk geval crucialer", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank.

Het aantal hypotheekaanvragen in de VS is vorige week gedaald met 3 procent.

De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 2,31 procent, ofwel 1,88 dollar, lager op 79,49 dollar op de New York Mercantile Exchange. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gedaald, met 17 miljoen vaten.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een vijftal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de arbeidskosten en de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door een tweetal inkoopmanagersindices voor de dienstensector en de fabrieksorders.

Bedrijfsnieuws

Kraft Heinz heeft in het tweede kwartaal de nettowinst op jaarbasis enorm zien stijgen, nadat de onderneming in het tweede kwartaal vorig jaar een boekhoudkundige afschrijving deed. Het aandeel won circa 1,3 procent.

Starbucks steeg 1,0 procent, nadat de koffieketen een recordomzet boekte in het tweede kwartaal. Het bedrijf ziet een sterke vraag naar duurdere koffies.

Match verloor circa 1,5 procent, ondanks beter dan voorziene resultaten dinsdagavond. De aanbieder van online datingdiensten zag de omzetgroei uit Tinder-abonnementen toenemen in het afgelopen kwartaal.

Het aandeel Caterpillar noteerde 0,4 procent hoger, nadat het aandeel op dinsdag nog negen procent won na goed ontvangen kwartaalcijfers.

Techaandelen hadden het woensdag lastig. Zo daalde Amazon 2,5 procent, leverde Microsoft ook 2,5 procent in en werd Alphabet 2,4 procent goedkoper. Alibaba leverde 4,8 procent in en Nvidia 4,7 procent.

S&P 500 index 4.513,39 (-1,4%)

Dow Jones index 35.282,52 (-1,0%)

Nasdaq Composite 13.973,45 (-2,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag over de brede linie lager.

Nikkei 225 32.287,54 (-1,3%)

Shanghai Composite 3.255,88 (-0,2%)

Hang Seng 19,506,11 (-0,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0923. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0939 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0935 op de borden.

USD/JPY Yen 143,64

EUR/USD Euro 1,0923

EUR/JPY Yen 156,91

MACRO-AGENDA:

01:30 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex diensten Caixin - Juli (Chi)

08:00 Handelsbalans - Juni (Dld)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Juli (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - Juli (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (VK)

11:00 Producentenprijzen - Juni (eur)

13:00 Bank of England - Rentebesluit (VK)

14:30 Arbeidskosten - Tweede kwartaal (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten - Juli def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - Juli (VS)

16:00 Fabrieksorders - Juni (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Adidas - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 AXA - Cijfers tweede kwartaal (Fra)

07:00 BMW - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Deutsche Lufthansa - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Infineon - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Merck KGaA - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Zalando - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

13:00 ConocoPhillips - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Moderna - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Beyond Meat - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Gilead - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Amazon - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:30 Apple - Cijfers derde kwartaal (VS)