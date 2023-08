Marge PayPal stelt teleur

(ABM FN-Dow Jones) Paypal heeft in het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht, maar rapporteerde wel een teleurstellende marge. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse betaaldienst.

"We hebben er alle vertrouwen in dat ons bedrijf op de goede weg is en we zien duidelijke signalen dat de investeringen die we hebben gedaan hun vruchten afwerpen", zei CEO Dan Schulman in een toelichting op de cijfers.

Paypal boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 1,0 miljard dollar, ofwel 0,92 dollar per aandeel, in vergelijking met een verlies van 341 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

Op aangepaste basis kwam de winst uit op 1,16 dollar per aandeel.

De aangepaste operationele marge bedroeg het afgelopen kwartaal 21,4 procent, wat onder de 22 procent was die het bedrijf zelf had afgegeven als outlook.

De omzet steeg van 6,81 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2022 naar 7,29 miljard dollar in het afgelopen kwartaal.

Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 1,15 dollar per aandeel, op een omzet van 7,27 miljard dollar.

Outlook

Voor het lopende kwartaal rekent PayPal op een aangepaste winst van 1,22 tot 1,24 dollar per aandeel op een omzet van circa 7,4 miljard dollar. Analisten rekenen op een aangepaste winst van 1,21 dollar per aandeel op een omzet van 7,3 miljard dollar.

In heel 2023 denkt PayPal dat de aangepaste winst per aandeel met 20 procent stijgt naar 4,95 dollar.

Het aandeel PayPal noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 6,6 procent lager.