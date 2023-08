DoorDash overtreft eigen outlook Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN) DoorDash heeft in het tweede kwartaal van 2023 beter gepresteerd dan verwacht en verhoogde opnieuw de outlook voor 2023. Dit bleek woensdagavond uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse thuisbezorger. "Het tweede kwartaal was ons beste kwartaal ooit", meldde DoorDash. Een focus op de kosten en de efficiëntie leverde een verbeterde winstgevendheid op. In het tweede kwartaal ontving DoorDash 532 miljoen orders, een stijging van 25 procent op jaarbasis. De bruto orderwaarde kwam uit op 16,5 miljard dollar en de omzet steeg op jaarbasis van 1,61 miljard naar 2,13 miljard dollar. In de eerste drie maanden van dit jaar verwerkte DoorDash 512 miljoen orders. De aangepaste EBITDA bedroeg afgelopen kwartaal 279 miljoen dollar, ruim meer dan de 103 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2022. DoorDash rekende zelf voor het tweede kwartaal op een bruto orderwaarde van 15,9 miljard tot 16,2 miljard dollar en een aangepaste EBITDA van 180 miljoen tot 230 miljoen dollar. Verder meldde DoorDash een operationele kasstroom van 393 miljoen dollar en een vrije kasstroom van 311 miljoen dollar. Outlook DoorDash rekent voor het derde kwartaal op een bruto orderwaarde van 15,8 miljard tot 16,2 miljard dollar en een aangepaste EBITDA van 220 miljoen tot 270 miljoen dollar. DoorDash verhoogde bij de cijfers over het eerste kwartaal al de outlook voor 2023 naar een aangepaste EBITDA van 600 tot 900 miljoen dollar bij een bruto orderwaarde van 63,0 tot 64,5 miljard dollar. Woensdag werd die outlook opnieuw verhoogd, naar 750 miljoen tot 1,05 miljard dollar aan aangepaste EBITDA, bij een bruto orderwaarde van 64,2 tot 65,2 miljard dollar. Het aandeel DoorDash daalde in de reguliere handel 0,7 procent, maar steeg nabeurs 5,5 procent. Bron: ABM Financial News

