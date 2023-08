Olieprijs lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten en bleek niet in staat om het negatieve sentiment te overwinnen na een verlaging van de kredietwaardigheid van de Amerikaanse overheid, ondanks een sterke daling van de ruwe olievoorraden in de VS.

Fitch verlaagde de kredietwaardigheid van de VS van AAA naar AA+, daarbij verwijzend naar "verwachte fiscale verslechtering" en "uitholling van het bestuur".

Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 28 juli zijn gedaald met 17,0 miljoen vaten tot 439,8 miljoen vaten.

De benzinevoorraden stegen met 1,5 miljoen vaten tot 219,1 miljoen vaten.

De voorraden stookolie en diesel daalden met 0,8 miljoen vaten tot 117,2 miljoen vaten.

De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen daalde van 93,3 naar 92,7 procent.

Het American Petroleum Institute rapporteerde dinsdag laat al een daling van de voorraden ruwe olie in de VS van 15 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden met 1,7 miljoen vaten afnamen en distillaten met 512.000 vaten.

Ondertussen bleek uit een dinsdag gepubliceerde Bloomberg-enquête dat de productie van de OPEC in juli met 900.000 vaten per dag is gedaald, het laagste niveau sinds 2020. Saoedi-Arabië nam het voortouw met een daling van de productie met 810.000 vaten per dag, waardoor de productie uitkwam op 9.15 miljoen vaten per dag.

Saoedi-Arabië kondigde eerder aan de productie tot en met augustus te verlagen met 1 miljoen vaten per dag. Veel analisten zeiden te verwachten dat het later deze week zal aankondigen dat de productieverlaging doorgaat tot en met september.

De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 2,31 procent, ofwel 1,88 dollar, lager op 79,49 dollar op de New York Mercantile Exchange.