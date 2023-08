Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel DSM-Firmenich Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM-Firmenich

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Jefferies heeft woensdagavond het koersdoel voor DSM-Firmenich verlaagd van 136,00 naar 123,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies. "We blijven positief", stelde analist Chris Counihan van Jefferies na de cijfers van DSM-Firmenich voorbeurs. "Maar we geloven dat volumeherstel de sleutel is." Afgelopen kwartaal deed vooral Animal Nutrition het slecht, volgens Counihan. Hij meent dat de activiteiten verlieslatend waren op het vlak van EBIT, omdat de tak vol werd geraakt door de daling van de vitamineprijzen. Maar door maatregelen die het bedrijf neemt en een krapper aanbod, valt een verbetering te verwachten, "ook als de vitamineprijzen niet verbeteren". DSM-Firmenich kwam eerder dit jaar al met een outlookverlaging. Voor 2023 rekent het bedrijf op een aangepaste EBITDA van 1,8 tot 1,9 miljard euro. Jefferies denkt dat de onderkant van deze bandbreedte haalbaar is, maar dit zal afhangen of het vierde kwartaal voldoende verbetering oplevert. Het aandeel DSM-Firmenich daalde woensdag 6,1 procent naar 92,40 euro. Bron: ABM Financial News

