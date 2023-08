Wall Street koerst af op lager slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren woensdag lager met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 1,1 procent tot 4.525,73 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 35.392,76 punten en de Nasdaq noteerde 2,0 procent lager op 14.002,06 punten.

De Amerikaanse aandelenmarkten stonden donderdag onder druk, nadat Fitch de kredietwaardigheid van de VS verlaagde van AAA naar AA+, daarbij verwijzend naar "verwachte fiscale verslechtering" en "uitholling van het bestuur".

Marktvolgers stelden echter dat de downgrade de aandelenmarkt op de lange termijn niet veel schade zal toebrengen. "Hoewel afwaarderingen van de kredietwaardigheid zelden of nooit een langdurig effect hebben, maken beleggers even een pas op de plaats om het stof te laten neerdalen voordat ze weer risico durven te nemen", zei SPI Asset Management.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de werkgelegenheid in de de private sector in de VS in juli veel sterker is gestegen dan verwacht. Het aantal banen steeg in juli met 324.000, na een stijging van 455.000 in juni. Er was door economen voor juli gerekend op een groei van 175.000 banen.

Het aantal hypotheekaanvragen in de VS is vorige week gedaald met 3 procent. De marktindex daalde van 206,9 naar 200,7.

De euro/dollar noteerde op 1,0952. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0958 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0982 op de borden.

De prijs voor een vat ruwe olie noteerde woensdag 2,6 procent lager. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een vijftal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de arbeidskosten in het tweede kwartaal en de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door een tweetal inkoopmanagersindices voor de dienstensector en de fabrieksorders.

Bedrijfsnieuws

Tesla daalde 2,8 procent in, als onderdeel van een bredere verkoopgolf onder de meest speculatieve aandelen op Wall Street.

Starbucks steeg 2,5 procent, nadat de koffieketen een recordomzet boekte in het tweede kwartaal. Het bedrijf ziet een sterke vraag naar duurdere koffies.

Match verloor 0,5 procent, ondanks beter dan voorziene resultaten dinsdagavond. De aanbieder van online datingdiensten zag de omzetgroei uit Tinder-abonnementen toenemen in het afgelopen kwartaal.

Het aandeel Caterpillar noteerde 0,5 procent hoger, nadat het aandeel op dinsdag nog negen procent won na goed ontvangen kwartaalcijfers.

Kraft Heinz heeft in het tweede kwartaal de nettowinst op jaarbasis enorm zien stijgen, nadat de onderneming in het tweede kwartaal vorig jaar een boekhoudkundige afschrijving deed. Het aandeel won 1,1 procent.