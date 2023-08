Europese beurzen lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten, na een afwaardering van de kredietwaardigheid door Fitch. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 1,4 procent tot 460,84 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 1,4 procent op 16.020,02 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,3 procent op 7.312,84 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,4 procent lager op 7.561.63 punten. Fitch verlaagde de kredietwaardigheid van de VS van AAA naar AA+, één stap verwijderd van de hoogste rating. Beleggers waren al voorzichtig vanwege zorgen over winstgroei in de tweede helft van het jaar. "Economische cijfers vielen iets zwakker uit dan verwacht", zei marktanalist Louis Navellier van Navellier & Associates, "maar niet genoeg om de verwachte zachte landing in gevaar te brengen". De euro/dollar noteerde op 1,0935. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0981 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0982 op de borden. De prijs voor een vat ruwe olie noteerde woensdag 2,1 procent lager. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gedaald. Bedrijfsnieuws In Parijs ging Schneider Electric aan kop met een winst van 0,9 procent. Worldline was de sterkste daler met een verlies van 3,7 procent. In Frankfurt won Rheinmetall 2,0 procent, terwijl Siemens Healthineers 5,6 procent daalde. Siemens Healthineers presenteerde over het afgelopen kwartaal meer omzet en winst. Analisten van Citi schreven de koersdaling toe aan teleurstellende prestaties van het onderdeel Varian. In Brussel was Melexis een opvallende stijger, met een winst van 3,8 procent, na sterke kwartaalcijfers en een outlookverhoging. In Amsterdam daalde DSM-Firmenich 6,1 procent na een kwartaalupdate. Prosus verloor 4,0 procent.



Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,2 procent lager op 4.523,32 punten. De Dow Jones index daalde 0,6 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 2,0 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

