DSM hard onderuit in rode AEX

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag stevig lager gesloten en DSM-Firmenich kreeg daarbij rake klappen.

De AEX daalde 1,4 procent naar 775,03 punten.

De markten openden vanochtend met het besef dat Fitch de kredietwaardigheid van de VS heeft verlaagd, van AAA naar AA+.

"Een kredietbeoordeling is voor beleggers relatief", aldus Simon Wiersma van ING. "Amerika wordt nog steeds gezien als één van de kredietwaardigste landen in de wereld, dat ook nog eens de dollar als reservemunt van de wereld heeft. Morgen is iedereen de downgrade alweer vergeten."

Washington liet zich na de afwaardering kritisch uit. De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen noemde de verlaging "arbitrair" en gebaseerd op oude data.

Verder was er vanmiddag het banenrapport van ADP, in aanloop naar het officiële rapport van vrijdag.

Het aantal banen steeg in juli met 324.000, na een stijging van 455.000 in juni. Er was door economen voor juli gerekend op een groei van 175.000 banen.

"Het cijfer oogt robuust en dat geldt eigenlijk ook voor de loongroei van 6,2 procent. Ik hecht meer waarde aan de peiling van de Atlanta-Fed die recent op een loongroei tussen de 5 en 6 procent uitkwam. Voor de Fed is het vrijdagrapport in elk geval crucialer", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank.

De euro/dollar handelde op 1,0935 en olie werd ruim 2 procent goedkoper. De Amerikaanse olievoorraden daalden afgelopen week fors, met 17 miljoen vaten.

Stijgers en dalers

Heineken, dat eerder deze week nog forse tikken kreeg na slecht ontvangen halfjaarcijfers, won 0,3 procent, net als RELX. ASMI steeg 0,2 procent. Verder waren er geen stijgers.

Wolters Kluwer daalde 0,8 procent. "Een omzetdaling uit financiële en juridische transacties woog vorig kwartaal op de cijfers, terwijl hogere personeelskosten de marge verder indrukten", aldus analisten van KBC Securities.

Tot de grootste dalers behoorden ASML en Adyen met verliezen van circa 2,5 procent. Prosus leverde 4,0 procent in en de kwartaalupdate van DSM-Firmenich resulteerde in een koersverlies van 6,1 procent. Toch waren deze cijfers van DSM volgens analisten geen heel grote verrassing, na het winstalarm dat DSM recent afgaf.

In de Midkap waren er ook nauwelijks winnaars. OCI steeg na cijfers 2,3 procent. Degroof Petercam verhoogde woensdag het koersdoel voor OCI van 25,00 naar 26,00 euro, maar met handhaving van het Houden advies. "Zoals wel vaker sloeg OCI vanochtend een optimistische toon aan in de outlook en we hebben zelf ook wat positieve signalen gezien dat de kunstmestprijzen opveren", aldus de analisten van Degroof.

JDE Peet’s wist de halfjaarcijfers niet om te zetten in koerswinst. Het aandeel daalde 1,9 procent. De koffiespecialist zag in het afgelopen halfjaar de omzet licht verbeteren, terwijl de winstgevendheid minder sterk daalde dan voorzien, maar het bedrijf werd wel iets voorzichtiger over de winstgevendheid in de rest van dit jaar.

Aperam daalde 3,4 procent na een adviesverlaging van JPMorgan en Alfen verloor 6,3 procent aan beurswaarde. Zakenbank Jefferies wees op tegenvallende cijfers van sectorgenoot Wallbox.

Bij de kleinere aandelen leverden Fastned en Vivoryon 3,3 en 7,9 procent in.

Wall Street

Bij de slotgong op het Damrak noteerden de Amerikaanse beurzen in het rood. De S&P daalde 1,2 procent en de Nasdaq 2,0 procent.