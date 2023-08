Ajax presenteert opvolger Van der Sar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ajax is van plan om Alex Kroes te benoemen als algemeen directeur en opvolger van Edwin van der Sar voor een periode van drie jaar. Dit maakte de Amsterdamse club woensdagavond bekend. De datum waarop Kroes benoemd kan worden, hangt nog af van het non-concurrentiebeding van een jaar dat hij momenteel heeft bij zijn huidige werkgever. Daarover vindt nog onderzoek plaats, aldus Ajax. Kroes is medeoprichter van Sports Entertainment Group, een internationaal opererend kantoor van zaakwaarnemers, met name in het voetbal maar ook in andere sporten. Sinds december 2022 is hij werkzaam bij AZ als directeur International Football Strategy. Kroes heeft ook een verleden bij Ajax. Hij doorliep vanaf zijn negende tot zijn negentiende jaar de jeugdopleiding van Ajax. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.