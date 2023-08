Lagere opening Wall Street in verschiet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor de start van de handel 0,6 procent in het rood. De Nasdaq lijkt 0,8 procent lager van start te gaan. Daarmee lijken de Amerikaanse beurzen het verlies van dinsdag voort te zetten. "De aandelenmarkten sloten dinsdag wel ver van de laagste niveaus van de dag", zo merkte marktanalist Michael Hewson van CMC Markets op. De Dow Jones-index wist zelfs nog nipt in het groen te eindigen. "De rentes stegen dinsdag door het toegenomen besef dat ze voorlopig nog een tijd op hetzelfde niveau kunnen blijven." Hewson zag dat de winstnemingen vandaag aanhouden, nadat Fitch gisterenavond nabeurs de kredietwaardigheid van de VS verlaagde van AAA naar AA+, terwijl beleggers een vlucht naar veilige havens maakten. De verliezen op de Aziatische markten vanochtend vertaalden zich al naar lagere koersen in Europa. Op dinsdag kregen beleggers al een eerste beeld van de Amerikaanse arbeidsmarkt, toen bleek dat het aantal nieuwe vacatures op het laagste niveau sinds april 2021 uitkwam, maar nog wel boven het niveau van voor de coronacrisis ligt. Vandaag kreeg de markt inzicht in het banenrapport van ADP over juli. Het aantal banen steeg in juli met 324.000, na een stijging van 455.000 in juni. Aanvankelijk werd voor juni een groei van 497.000 banen gemeld. Er was door economen voor juli gerekend op een groei van 175.000 banen. "De economie doet het beter dan verwacht en een gezonde arbeidsmarkt blijft de consumentenbestedingen ondersteunen", aldus hoofdeconoom Nela Richardson van ADP. "We blijven een groeivertraging van de lonen zien, zonder een breedgedragen banenverlies." "Het [banen]cijfer oogt robuust en dat geldt eigenlijk ook voor de loongroei van 6,2 procent. Ik hecht meer waarde aan de peiling van de Atlanta-Fed die recent op een loongroei tussen de 5 en 6 procent uitkwam. Voor de Fed is het vrijdagrapport in elk geval crucialer", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank. Olie werd dinsdag goedkoper, nadat juli die de grootste stijging in één maand sinds januari 2022 markeerde en olie tot één van 's werelds best presterende activaklassen van de maand maakte. "De markt maakt zich steeds meer zorgen over krappe voorraden en veerkrachtige economische groei", zei Rob Haworth van U.S. Bank Wealth Management. "We verwachten dat de oliemarkt over een langere termijn te maken zal krijgen met een structureel onderaanbod, wat prijsondersteuning zou moeten bieden." Een september-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het rood op 81,10 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 84,75 dollar werd betaald. Woensdag werd het verlies weer weggewerkt. De olieprijzen stegen met circa een procent. De euro/dollar noteerde op 1.0966. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0993 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0993 op de borden. De dollar steeg dinsdag nog tot het hoogste niveau in drie weken, volgens Hewson van CMC geholpen door een veerkrachtige Amerikaanse economie. Bedrijfsnieuws Tesla leverde in de elektronische handel voorbeurs circa twee procent in, als onderdeel van een bredere verkoopgolf onder de meest speculatieve aandelen op Wall Street. Starbucks daalde met een procent, ondanks dat de koffieketen een recordomzet boekte in het tweede kwartaal. Het bedrijf ziet een sterke vraag naar duurdere koffies. Match schoot meer dan elf procent omhoog, na beter dan voorziene resultaten dinsdagavond. De aanbieder van online datingdiensten zag de omzetgroei uit Tinder-abonnementen toenemen in het afgelopen kwartaal. Het aandeel Caterpillar lijkt het rustig aan te doen vandaag, nadat het aandeel op dinsdag nog negen procent won na goed ontvangen kwartaalcijfers. Kraft Heinz heeft in het tweede kwartaal de nettowinst op jaarbasis enorm zien stijgen, nadat de onderneming in het tweede kwartaal vorig jaar een boekhoudkundige afschrijving deed. Het aandeel daalde licht voorbeurs. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot dinsdag 0,3 procent lager op 4.576,73 punten en ook de Nasdaq moest terrein prijsgeven en noteerde 0,4 procent lager op 14.283,91 punten. De Dow Jones wist daarentegen een kleine plus van 0,2 procent op de borden te zetten en eindigde op 35.630,68 punten. Bron: ABM Financial News

