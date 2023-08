Beursblik: banenrapport VS oogt weer robuust Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De door ADP gemeten banengroei in de VS in juli was hoger dan verwacht, maar vermoedelijk ziet de markt dit cijfer niet als een indicator voor het officiële banenrapport van aanstaande vrijdag. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Het cijfer oogt robuust en dat geldt eigenlijk ook voor de loongroei van 6,2 procent. Ik hecht meer waarde aan de peiling van de Atlanta-Fed die recent op een loongroei tussen de 5 en 6 procent uitkwam. Voor de Fed is het vrijdagrapport in elk geval crucialer", aldus Marey. Uit de cijfers vanmiddag bleek een totale groei van 324.000 banen, terwijl gerekend was op 175.000, nadat de groei in juni neerwaarts werd bijgesteld van 497.000 naar 455.000. Marey wees woensdag op de inhaalslag die kleine en middelgrote bedrijven aan het maken zijn. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.