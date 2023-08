Update: Banengroei Amerika weer hoger dan verwacht - ADP Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De werkgelegenheid in de private sector in de Verenigde Staten is ook in juli sterker gestegen dan verwacht. Dit bleek woensdag uit cijfers van loonstrookjesverwerker ADP. Het aantal banen steeg in juli met 324.000, na een stijging van 455.000 in juni. Aanvankelijk werd voor juni een groei van 497.000 banen gemeld. Er was door economen voor juli gerekend op een groei van 175.000 banen. "De economie doet het beter dan verwacht en een gezonde arbeidsmarkt blijft de consumentenbestedingen ondersteunen", aldus hoofdeconoom Nela Richardson van ADP. "We blijven een groeivertraging van de lonen zien, zonder een breedgedragen banenverlies." De salarissen stegen in juli met 6,2 procent tegen 6,4 procent een maand eerder, aldus het rapport. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

