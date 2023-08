Beursblik: beperkte daling pakketvolumes PostNL verwacht

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft in het tweede kwartaal de omzet licht zien stijgen, terwijl het bedrijfsresultaat onder druk stond. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de consensus samengesteld door het postbedrijf zelf.

De consensus, waar 10 analisten aan bijdroegen, mikt op een kwartaalomzet van 756 miljoen euro. In het tweede kwartaal van 2022 was er nog een omzet van 746 miljoen euro.

Aan de omzet afgelopen kwartaal droegen pakketten 544 miljoen euro bij en de posttak 332 miljoen euro, aldus de analisten. Zij voorzien verder een beperkte krimp bij pakketten van 0,1 procent en een daling in de postvolumes van 8,5 procent.

Het genormaliseerde bedrijfsresultaat wordt voor het tweede kwartaal door de consensus geschat op 4 miljoen euro. Dit was een jaar eerder nog 10 miljoen euro. Analist Marc Zwartsenburg van ING waarschuwde wel dat de verwachtingen van analisten flink uiteenlopen.

De hoogste ramingen zijn volgens de analist te optimistisch, de gemiddelde verwachting lijkt haalbaar dankzij de positieve ontwikkelingen bij pakketpost en minder voorzieningen. Er wordt verwacht dat PostNL 20 miljoen euro kwijt zal zijn voor het terugbrengen van het personeelsbestand, maar dit bedrag zal volgens ING lager uitvallen.

Zwartsenburg sluit echter niet uit dat de kostenbesparingen bij de briefposttak wat tegenvallen, terwijl ook het hoge ziekteverzuim en de bezorgkwaliteit een punt van zorg zijn.

"We denken dat de pakketdivisie positief kan verrassen", zei Zwartsenburg na een call met het postbedrijf voorafgaand aan de cijfers. De laatste ontwikkelingen liggen in lijn met de verwachtingen die in april en mei werden gezien, aldus Zwartsenburg, en die impliceren een aanhoudend herstel. De maand juni ziet er volgens de analist ook veelbelovend uit, terwijl buiten de thuismarkt het herstel van Spring zal doorzetten.

De vrije kasstroom bedroeg volgens de analisten 32 miljoen euro negatief, een kleine verbetering ten opzichte van de 43 miljoen euro negatief een jaar eerder.

"Al met al denken we dat de pakketdivisie de problemen bij briefpost teniet zullen doen, omdat die problemen tijdelijk zijn, dus we zijn gematigd positief", aldus Zwartsenburg. De analist merkte op dat PostNL in het eerste kwartaal van dit jaar beter presteerde dan verwacht en wat geruststelling bood ten aanzien van de outlook voor dit jaar. "Het tweede kwartaal lijkt PostNL ook prima door te zijn gekomen."

Outlook

Voor 2023 wordt door PostNL nog altijd een EBIT-resultaat verwacht van 70 tot 100 miljoen euro en een vrije kasstroom van 10 tot 40 miljoen.

"Met een positief effect van de noodzakelijke stappen die we hebben genomen om de impact van de macro-economische omstandigheden en inflatiedruk op onze volumes en kosten tegen te gaan. In een economisch klimaat dat wisselvallig en onzeker blijft, liggen we op koers om onze verwachtingen voor 2023 waar te maken", zei de CEO Herna Verhagen van PostNL in mei.

De analistenconsensus mikt op een EBIT voor dit jaar van 85 miljoen euro en een vrije kasstroom van 7 miljoen euro. De consensus mikte voorafgaand aan de cijfers over het eerste kwartaal voor 2023 nog op een vrije kasstroom van 9 miljoen euro.

ING heeft een koopadvies op PostNL met een koersdoel van 2,00 euro. Het aandeel daalde woensdag met 1,2 procent tot 1,81 euro.

PostNL komt op maandag 7 augustus voorbeurs met cijfers.