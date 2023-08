Winst Ferrari accelereert sterker dan omzet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ferrari heeft in het tweede kwartaal meer omzet en winst behaald. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de Italiaanse sportwagenfabrikant. De omzet steeg op jaarbasis met 14 procent naar bijna 1,5 miljard euro, terwijl de nettowinst met 33 procent steeg naar 334 miljoen euro. Ferrari verkocht 3.392 auto's, 63 minder dan in het tweede kwartaal van 2022. "Uitstekende resultaten", oordeelde CEO Benedetto Vigna woensdag. Vooral de marges ontwikkelden zich volgens de topman sterk. En ook over het orderboek was Vigna te spreken. Exor, dat sinds vorig jaar in Amsterdam is genoteerd en de holding is van de familie Agnelli, noteerde 1,2 procent lager. Naast Ferrari heeft Exor belangen in Fiat Chrysler, CNH en Juventus. Bron: ABM Financial News

