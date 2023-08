Beursblik: hogere rentebaten en winst voor ING verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING zal donderdag een hogere kwartaalwinst presenteren in combinatie met hogere rentebaten, maar ook gestegen voorzieningen voor slechte leningen. Dat blijkt uit een consensusverwachting van Visible Alpha. "We verwachten dat de onderliggende trends min of meer vergelijkbaar zijn met die in het eerste kwartaal, met een aanhoudende stijging van de nettorentebaten, fee-inkomsten die onder druk staan en kostenstijgingen door de inflatie", blikte analist Johan Ekblom van UBS vooruit. Hij rekent op een CET 1 ratio van 14,5 procent, 2 procentpunt boven de doelstelling. "Het jaar 2023 is goed van start gegaan", zei CEO Steven van Rijswijk van ING in een toelichting op de resultaten in het eerste kwartaal. De analisten rekenen voor het tweede kwartaal gemiddeld op een nettowinst van 1,61 miljard euro, tegen 1,18 miljard euro een jaar eerder. Jefferies zit daar met 1,77 miljard euro duidelijk boven. "Lagere kosten compenseren de hogere voorzieningen ruimschoots", verwacht analist Flora Bocahut. Zij beschouwt het aandeel ING als één van haar favorieten en denkt dat de cijfers over het tweede kwartaal een aanjager voor de koers zullen worden. Ook wijst zij erop dat onder het lopende aandeleninkooppprogramma van 1,5 miljard euro, dat werd aangekondigd bij de vorige kwartaalupdate, nog veel moet worden ingekocht voor de deadline van 18 oktober. Volgens Ekblom van UBS zullen beleggers daarom graag de bevestiging krijgen dat het inkoopprogramma inderdaad voor de afgesproken deadline wordt afgerond. Ekblom denkt dat beleggers niet hoeven te rekenen op nieuws omtrent nieuwe aandeleninkoopprogramma's, dat zal pas in november bij de cijfers over het derde kwartaal gebeuren. De nettorentebaten stegen afgelopen kwartaal naar verwachting van de consensus van 3,47 miljard naar 4,12 miljard euro. Daarmee is de stijging exact in lijn met de taxaties van Bank of America, dat met 1,56 miljard euro wel net onder de gemiddelde winstverwachting van 1,61 miljard euro zit. De voorzieningen voor oninbare leningen waren een jaar eerder 202 miljoen euro, maar deze zijn in het afgelopen kwartaal vermoedelijk gestegen naar 383 miljoen euro. Bank of America rekent op een stijging tot 423 miljoen euro. ING publiceert de kwartaalcijfers donderdag voorbeurs. Bron: ABM Financial News

