Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager in een ronde winstnemingen in afwachting van Amerikaanse banencijfers en nieuwe bedrijfsresultaten van grote Amerikaanse bedrijven.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een verlies van 1,2 procent op 462,20 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,4 procent naar 16.019,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 1,2 procent met een stand van 7.319,23 punten. De Britse FTSE daalde 1,4 procent naar 7.562,12 punten.

Na de rally op de wereldwijde beurzen in de afgelopen maanden, ziet investment manager Simon Wiersma van ING dat beleggers wat winst nemen. Wiersma merkte op dat de wereldwijde industrie in een recessie zit en dat Fitch de kredietwaardigheid van de VS verlaagde, vanwege de aanhoudende onzekerheid over het schuldenplafond en de verwachte verslechtering van de fiscale positie van de VS in de komende drie jaar.

"Een kredietbeoordeling is voor beleggers relatief", aldus de expert van ING. "Amerika wordt nog steeds gezien als één van de kredietwaardigste landen in de wereld, dat ook nog eens de dollar als reservemunt van de wereld heeft. Morgen is iedereen de downgrade alweer vergeten."

"Het cijferseizoen is inmiddels ruim halverwege en de resultaten waren sterker dan verwacht", oordeelde beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx. Van de S&P 500-bedrijven die hebben gerapporteerd, heeft ongeveer 82 procent de verwachtingen kunnen overtreffen, stelde Blekemolen. De meevallende winsten vormen volgens hem vermoedelijk dan ook de drijvende kracht achter de recente beursrally.

Strateeg Steve Sosnick van Interactive Brokers kijkt naast de banencijfers vooral uit naar resultaten van Amazon en Apple op donderdagavond. "Als al deze cijfers in één richting bewegen, dan kan dat een aanjager zijn voor de beurzen", aldus Sosnick.

Voor de VS staan vandaag de banengroei in de private sector in juli en de wekelijkse olievoorraden op de agenda. Voor de banengroei in de sector wordt rekening gehouden met 175.000 banen, na een stijging van 497.000 banen in juni.

Olie noteerde woensdag hoger. Een september-future West Texas Intermediate noteerde 1,0 procent in het groen op 82,16 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 85,64 dollar werd betaald, een stijging van 0,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0979. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0993 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0975 op de borden.



Bedrijfsnieuws

De beurs van Parijs kleurde geheel rood, Frankfurt liet in de hoofdgraadmeter nog drie plussen zien, waaronder Rheinmetall, dat 3 procent steeg.

Van de veertig hoofdaandelen in Parijs noteerden er 25 een verlies van meer dan 1 procent. In Frankfurt waren dat er 26, met voor de koers van het aandeel Siemens Healthineers een verlies van 7 procent na kwartaalcijfers.

In Brussel was Melexis een opvallende stijger, met een winst van bijna 4 procent, na sterke kwartaalcijfers en een outlookverhoging.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,8 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index noteerde dinsdag op het slot 0,3 procent lager op 4.576,73 punten en ook de Nasdaq moest terrein prijsgeven en noteerde 0,4 procent lager op 14.283,91 punten. De Dow Jones wist daarentegen een kleine plus van 0,2 procent op de borden te zetten en noteerde op 35.630,68 punten.